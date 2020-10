I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Massetti (Confartigianato Lombardia), a rischio 40 per cento incasso locali pubblici e nuova ondata chiusure - Le nuove regole per i locali pubblici stabilite dal Dpcm, con le chiusure anticipate alle 21 per quegli esercizi commerciali che fanno cibo da asporto "rischiano di fare perdere circa il 40-45 per cento dell'incasso giornaliero" e determinare una nuova ondata di chiusure. Lo dice ad Agenzia Nova il presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti. "Adesso che si cominciava un po' ad aver voglia di uscire e a spendere qualcosa, si ricomincia con gli orari da qui a chissà quanto – spiega Massetti - ci sarà una situazione molto molto preoccupante. Chi non ce l'ha fatta nei mesi di lockdown ha già pensato di chiudere, qualcuno lo ha già fatto e lo vediamo dai dati delle Camere di commercio: oltre alle mancate nuove iscrizioni, ci sono anche le chiusure. Ma lo vedremo ancora di più a fine anno, con la chiusura dei bilanci. Sicuramente ci sarà un'altra ondata di imprese che non ce la fanno, soprattutto i piccoli commercianti e artigiani, che sono quelli meno patrimonializzati e hanno bisogno del cassetto per chiudere alla giornata". Una situazione, a cui, secondo Massetti, il governo deve porre mano agendo su altri "veicoli di contagio" come i mezzi pubblici. "È inutile che si limitino gli orari – prosegue Massetti - e poi non si fa niente per gli autobus, i treni e le metropolitane strapiene: quelli sono i veri luoghi del contagio, non il gelato e la pizza da asporto. La mia paura è che si spinga tanto lo smart working per risolvere il problema cronico infrastrutturale italiano". (segue) (Rem)