I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Niger: Del Re illustra la strategia migratoria italiana, previsti fondi per 8 milioni di euro - La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha illustrato al ministro degli Esteri nigerino Kalla Ankourao la strategia migratoria italiana per il Niger. “Ho ricordato al ministro Ankourao quanto il Niger, in considerazione della sua posizione geografica strategica e per la sua stabilità politica, sia per l’Italia un partner di primaria importanza. Nel lungo colloquio avuto con il ministro Ankourao gli ho illustrato la strategia migratoria italiana per il Niger. Elaborato dal nostro ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale insieme alle organizzazioni delle Nazioni Unite presenti nel Paese, che ne cureranno l’attuazione, e finanziato con 8 milioni di euro del Fondo migrazioni, il piano d’azione consiste in cinque pilastri, tra loro integrati: protezione e assistenza a favore di migranti e rifugiati, loro coesistenza con le comunità locali, lotta al traffico di esseri umani, sviluppo delle opportunità d’impiego nelle regioni di origine dei flussi, coordinamento dei progetti in ambito migratorio in corso nel Paese”, ha scritto Del Re su Facebook. “L’innovativo approccio, adottato dalla Farnesina per la prima volta in Niger, favorirà l’efficacia e la coerenza delle iniziative migratorie sul campo, in linea con le recenti riforme promosse dal segretario generale delle Nazioni Unite, rendendo ancor più mirati ed efficienti i progetti finanziati dall’Italia”, ha aggiunto. (segue) (Res)