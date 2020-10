I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camerun: Lega consumatori chiede di boicottare nuova tassa sulla telefonia - La Lega nazionale dei consumatori camerunesi ha chiesto ai cittadini di boicottare una tassa su telefoni cellulari e tablet che il governo dovrebbe introdurre domani, 15 ottobre. “Il governo del Camerun non ha rispettato le procedure per l'attuazione di questa misura e non ha condotto campagne per informare i consumatori", ha detto il presidente della Lega, Delor Magellan Kamgain, accusando le autorità. L'imposta impone ai clienti di pagare il 33 per cento del costo di ogni telefono che acquistano se l'importatore non ha pagato i dazi doganali corrispondenti. Secondo il ministro delle telecomunicazioni Minette Libom Li Keng non si tratta di una nuova tassa, ma solo di un cambiamento nelle modalità di pagamento. (segue) (Res)