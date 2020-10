I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Civitavecchia: non mette la mascherina in treno e aggredisce carabinieri, arrestato 33enne - Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 33enne romano con precedenti, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento e hanno denunciato la sua compagna, 22enne di Cerveteri con precedenti, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata sul treno regionale Roma-Civitavecchia, dove il capo treno ha sorpreso una persona che non indossava la mascherina protettiva e dopo averlo invitato a provvedere, quest’ultimo ha reagito in modo alterato e ha tentato di aggredirlo. Un brigadiere, effettivo alla compagnia carabinieri di Roma-San Pietro, libero dal servizio, ha assistito alla vicenda ed è intervenuto per identificare l’esagitato ma, quest’ultimo, arrivati alla stazione ferroviaria di Ladispoli, è sceso dal treno e per sottrarsi al controllo ha aggredito con calci e pugni il militare, causandogli lievi lesioni personali. Nel frattempo sono arrivate sul posto una pattuglia della stazione carabinieri di Ladispoli e una della sezione radiomobile di Civitavecchia, che sono riusciti a bloccare l’aggressore e che è stato poi condotto alla caserma di via Livorno. Il fermato, in evidente stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, nonostante avesse le manette ai polsi, si è agitato e ha iniziato a danneggiare con calci gli arredi della sala d’attesa della caserma, tanto che è intervenuto il personale sanitario per la somministrazione di sedativi e il successivo accompagnamento presso il pronto soccorso di Civitavecchia per i controlli sanitari. Alla fine degli accertamenti l’individuo è stato arrestato ed è stato accompagnato presso la casa circondariale di Civitavecchia in attesa del rito direttissimo per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Nel frattempo la compagna dell’uomo arrestato, che nel corso dell’attività ha detto numerose frasi oltraggiose nei confronti dei militari operanti, è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. (segue) (Rer)