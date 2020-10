I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amministrative: Sgarbi, per squadra Roma riprenderei 4 ex assessori Raggi - "Pensando a dei nomi per la mia squadra, vorrei riprendere quattro ex assessori della Raggi che hanno dimostrato dignità andandosene: Paolo Berdini, Carla Raineri, Massimo Colomban e Marcello Minenna. Sono miei amici e mi sono sempre sembrati competenti e capaci". Lo ha detto Vittorio Sgarbi lanciando la sua candidatura a sindaco di Roma con il simbolo di "Rinascimento". "Queste persone erano la migliore qualità di Raggi e li ha persi per strada. Io posso pensare alla cultura - ha aggiunto Sgarbi - , poi Berdini all'urbanistica, Colomban alle infrastrutture e le partecipate, Minenna alle politiche fiscali e Raineri all'amministrazione della macchina pubblica", ha concluso Sgarbi, precisando però di non aver ancora contattato nessuno di loro. (Rer)