I fatti del giorno - America latina

- Venezuela: Argentina si dissocia da documento Gruppo di Lima, no a interventi esterni - Il governo dell'Argentina non ha sottoscritto il documento del Gruppo di Lima (Gdl) nel quale si contesta la convocazione di elezioni parlamentari in Venezuela da parte del governo di Nicolas Maduro e si chiede che il rapporto delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani nel paese venga sottoposto alla Corte penale internazionale. "Il Gruppo di Lima ha emesso una dichiarazione che non è in linea con la posizione del nostro paese. L'Argentina non la sottoscrive", chiarisce un comunicato ufficiale emesso dal ministero degli Esteri di Buenos Aires. Non solo, il governo del presidente Alberto Fernandez manifesta anche la sua "preoccupazione" per le "possibili implicazioni della dichiarazione" del Gdl che non esclude "un intervento esterno" in Venezuela. In questo senso rivolge "un appello alla riflessione" ai paesi membri dell'istanza regionale che fin dalla sua creazione riconosce la legittimità del presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò, come presidente autoproclamato del Venezuela. (segue) (Res)