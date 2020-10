© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Camera respinge mozione di sfiducia contro ministro Difesa - La Camera dei rappresentanti della Colombia ha respinto la mozione di sfiducia contro il ministro della Difesa Carlos Holmes Trujillo. La mozione, riferisce la stampa locale, è stata respinta con 136 voti contro 24. Il 22 ottobre il ministro dovrà affrontare un’altra mozione di sfiducia al Senato. La mozione è stata presentata dai banchi dell’opposizione in risposta alle violazioni commesse dalle forze di sicurezza nelle recenti proteste registrate nel paese. Il riferimento è alle manifestazioni scoppiate dopo la morte di un uomo durante un fermo nella capitale Bogotà. Javier Ordonez è morto in ospedale lo scorso 8 settembre dopo essere stato brutalmente aggredito dalla polizia fuori dalla sua abitazione per avere violato la quarantena imposta nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Nel corso delle manifestazioni che sono seguite almeno 13 persone sono morte e decine sono state ferite da proiettili. (segue) (Res)