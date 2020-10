© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: coronavirus, governo proroga per altri due mesi misure anti-licenziamento - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto che proroga per altri due mesi (ottobre e novembre) le misure che prevedono la possibilità per i datori di lavoro di sospendere temporaneamente i contratti di lavoro o ridurre gli orari, con proporzionale riduzione dei salari per i propri dipendenti. La misura era stata approvata per due mesi la prima volta ad aprile per mitigare la crisi economica causata dalla diffusione dell'epidemia di coronavirus nel paese. Prorogata per due mesi in due diverse occasioni, i termini sono stati nuovamente estesi coprendo un periodo complessivo di otto mesi. "Dato l'attuale scenario di crisi sociale ed economica, e considerato il mantenimento di misure restrittive di isolamento sociale, è necessario estendere, ancora una volta, il periodo massimo di validità degli accordi", si legge nella nota inviata dall'Ufficio comunicazione della presidenza della Repubblica. "Questa azione consentirà alle aziende che si trovano in una situazione di vulnerabilità di continuare a sopravvivere nel corso di questo periodo e, in tal modo, di preservare i posti di lavoro e di favorire una migliore ripresa economica", conclude il testo. (segue) (Res)