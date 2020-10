I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: commissione economica Congresso dà via libera a prelievi da fondi pensione privati - La commissione economia del Congresso del Perù ha dato parere favorevole alla misura che consente agli iscritti al sistema pensionistico privato (Afp) il prelievo facoltativo di un massimo di 17.200 sol (circa 4 mila euro) dal proprio fondo, nel contesto dell’emergenza legata alla pandemia del nuovo coronavirus. La misura, riferisce la stampa locale, andrà a beneficio di oltre il 90 per cento degli iscritti che si trovano al momento senza un’occupazione. Non sono mancate critiche alla misura. “Stanno finendo di smembrare il sistema. Vogliono aiutare i disoccupati, ma 17.200 sol è troppo e si finirà con l’avere una persona senza pensione di cui lo Stato dovrà prendersi cura in futuro”, ha commentato Enrique Castellanos, professore di economia della Universidad del Pacifico citato dal quotidiano “El Comercio”. (segue) (Res)