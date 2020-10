I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: elezioni, si chiude oggi la campagna elettorale - Si chiude alla mezzanotte di oggi in Bolivia la campagna elettorale in vista delle elezioni generali e presidenziali di domenica 18 ottobre. I comizi di chiusura dei due principali contendenti alla presidenza, il candidato del Movimiento al Socialismo (Mas), Luis Arce, ed il candidato di Comunidad Ciudadana (Cc), Carlos Mesa, si terranno entrambi nella città di Santa Cruz, distretto storicamente conservatore e feudo dell'élite tradizionale cattolica boliviana. Fino ad oggi la campagna elettorale si è svolta in un clima di forte tensione politica e sociale, un fatto cha ha spinto le Nazioni Unite (Onu), l'Unione Europea (Ue), e la Conferenza episcopale boliviana ad emettere un comunicato congiunto per il ristabilimento di "un clima di pace e tolleranza" in vista delle elezioni. Tuttavia le premesse per uno svolgimento pacifico della tornata elettorale non sono rassicuranti. Arce ha denunciato nei giorni scorsi che il governo ad interim di Jeanine Anez sta preparando un secondo "golpe" per impedire il ritorno del Mas al potere attraverso le elezioni. (Res)