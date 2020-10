Regno Unito-Francia: prosegue la “guerra delle capesante”, scontri fra pescherecci nella Manica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi scontri fra i pescatori di Inghilterra e Francia sono scoppiati nell’agosto del 2018 quando 35 imbarcazioni provenienti dalla Normandia hanno circondato cinque navi britanniche che pescavano capesante: in quell’occasione il tafferuglio è stato molto violento, con barche speronate oltre al lancio di pazzi e pietre. I colloqui per porre fine alla cosiddetta guerra delle capesante tra pescatori britannici e francesi sono falliti nel settembre successivo, quando i rappresentanti di entrambi i paesi hanno concluso un accordo preliminare a Londra ma non sono riusciti poi a finalizzarlo a Parigi. Ai pescatori britannici con barche di lunghezza inferiore a 15 metri era stato promesso un risarcimento in cambio della promessa di evitare la pesca di capesante nella baia della Senna, ma le controparti francesi hanno abbandonato i colloqui, affermando che l'accordo era sproporzionatamente a favore degli inglesi. Tale scontro avviene mentre la questione delle quantità di pescato viene accesamente dibattuta sul tavolo negoziale per un accordo commerciale post Brexit tra Ue e Regno Unito, e viene ritenuta uno dei principali ostacoli (insieme al tema degli aiuti di Stato) per il raggiungimento di un'intesa. (Rel)