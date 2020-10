Nadef: Pichetto (FI), è già vecchia, governo non dimostra azione efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capisco le difficoltà oggettive di fare previsioni in un contesto drammatico come quello che viviamo, che fanno sì che la Nadef presentata dal governo sia già di fatto vecchia, superata rispetto a quando è stata scritta. In essa si prevedono nel 2021 appena 45 miliardi di investimenti che sono davvero poca cosa rispetto alle risorse di cui l'Italia dovrebbe poter disporre. Inoltre, la Nadef non indica se non in modo marginale le varie condizioni che l'Ue impone in cambio dei finanziamenti". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Gilberto Pichetto, intervenendo al Senato sulla Nadef. "Al momento - ha osservato - non sappiamo quando il mondo uscirà dalla pandemia, non sappiamo quali saranno gli effetti della Brexit, non sappiamo quale accordo ci sarà tra la Germania e i Paesi frugali, non sappiamo chi vincerà il 3 novembre tra Trump e Biden e non sappiamo, a seconda di chi vince, quali saranno le influenze nei confronti del Mediterraneo specie sulle politiche energetiche. Ecco di tutto questo non si fa cenno nella Nadef e appare abbastanza certo che il governo navighi a vista incapace di assumere provvedimenti efficaci. Noi - ha concluso Pichetto - abbiamo idee che vorremmo mettere a disposizione del Paese ma occorre che il governo apra un dialogo serio, finalmente!". (Com)