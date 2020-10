Covid: a Bari 71 positivi in casa di riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata odierna il Dipartimento di prevenzione ha registrato 169 casi di positività al Sars-Cov 2". Lo ha fatto sapere Antonio Sanguedolce dell'Asl di Bari. "Questo dato - precisa - oltre a tener conto dei numerosi contatti stretti di casi noti già sottoposti a sorveglianza epidemiologica, ricomprende 71 casi rilevati in una Casa di riposo. L'attività di tracciamento e tamponamento messa in campo tempestivamente dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bari ha individuato 59 positività tra gli ospiti e 12 tra gli operatori. In considerazione del quadro epidemiologico complessivo, è stato dato incarico al direttore del Distretto socio sanitario competente di supportare la struttura per le eventuali necessità di tipo sanitario". (Ren)