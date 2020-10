Mobilità: Galeno (Enel X), bene unifomità con privati in costo allacci ricarica elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il costo della ricarica dei veicoli elettrici "è dettato dal costo dell'energia" e il decreto Semplificazioni "ha giustamente indirizzato il tema del costo dell'energia per la ricarica in ambito pubblico uniformandolo a quello del costo nel privato", lo ha detto Federico Galeno, responsabile della mobilità elettrica in Italia di Enel X. Oggi gli "oneri di sistema per gli allacci per l'infrastruttura di ricarica sono molto più alti di quelli dei normali allacci, ben due volte e mezzo", ha evidenziato Galeno. (Rin)