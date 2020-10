Sud Sudan: Impagliazzo (Sant'Egidio), colloqui di pace ripresi "in un clima di fiducia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui di pace tenuti nei giorni scorsi presso la Comunità di Sant'Egidio di Roma fra il governo del Sud Sudan e l'Alleanza di opposizione sud sudanese (Ssoma) hanno permesso di "ricostruire la fiducia" tra le parti e riprendere i negoziati con i quali a febbraio scorso - con la mediazione della Comunità - sono stati raggiunti i primi accordi politici. Lo ha sottolineato Paolo Impagliazzo, segretario generale della Comunità, per il quale dopo una lunga pausa causata dalla pandemia di coronavirus, governo e opposizioni hanno dato prova di un rinnovato impegno, il cui risultato più concreto è l'intesa conclusa per un cessate il fuoco e numerosi punti nella Dichiarazione dei Principi che verranno poi ripresi in un prossimo incontro in programma il 30 novembre, sempre a Roma. Impagliazzo ha sottolineato anche il forte sostegno al dialogo espresso dalla comunità internazionale al dialogo sud sudanese, con la partecipazione dei delegati in Sud Sudan di Igad (Autorità intergovernativa per lo sviluppo), Stati Uniti, di diversi organismi Onu "sia in Sud Sudan che a New York", e ancora dei Paesi della Troika (Stati Uniti, Norvegia e Regno Unito), di Kenya, Etiopia, Francia, Germania, Svizzera, Italia, Giappone e Santa Sede, a significare una concreta spinta al processo di pace. (segue) (Res)