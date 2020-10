Sud Sudan: Impagliazzo (Sant'Egidio), colloqui di pace ripresi "in un clima di fiducia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo dei prossimi incontri romani - dal 9 al 12 novembre è in programma quello con i militari, il 30 quello con i delegati Ssoma - sarà anche quello di includere l'opposizione nel Meccanismo Igad di monitoraggio del cessate il fuoco (Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring and Verification Mechanism - Ctsmvm), concordando peraltro la presenza di un gruppo sul territorio che possa monitorare il rispetto del cessate il fuoco. Con la pandemia di coronavirus sono infatti ripresi gli scontri, in particolare nello Stato dell'Equatoria centrale. La Dichiarazione dei principi concordata dai presenti ai colloqui romani racchiude diversi principi. Fra i "pilastri" del documento, ha spiegato il delegato del governo Marjal Benjamin Barnaba, ci sono questioni di governance - come, ad esempio, la ribadita volontà condivisa di "mettere alla guida (del Paese) forze democratiche" - e temi legati alle proprietà terriere. "Servono leggi chiare sul possesso delle terre per evitare nuovi conflitti", ha spiegato in questo senso Barnaba, sottolineando l'attuale lacuna legislativa. Centrale anche la questione della sicurezza, che le parti intendono "garantire a livello nazionale", organizzando un settore che sia "professionale e separato dalla politica". (segue) (Res)