Sud Sudan: Impagliazzo (Sant'Egidio), colloqui di pace ripresi "in un clima di fiducia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il delegato del governo ha inoltre ricordato il progetto che prevede la formazione di un esercito nazionale "volontario e formato da esponenti di tutti i gruppi etnici": un aspetto, quest'ultimo, che si lega a stretto giro a quello della formazione militare. "È tempo di formare un esercito di unità nazionale, nel quale ogni soldato non combatta per il proprio gruppo etnico ma per il suo Paese", ha dichiarato Barnaba. Nel ribadire la volontà dell'opposizione di partecipare ai colloqui, il generale Thomas Cirillo Swaka, leader del Ssoma, ha dato spazio alle questioni costituzionali sotto osservazione che cercano risposta ad una maggiore partecipazione del popolo sud sudanese alla definizione di una nuova Costituzione parlamentare; Costituzione - ha commentato Barnaba - che dovrebbe includere tutte le parti, comprese la Chiesa e la società civile. Spinosa, infine, la ricerca di una modalità per esaminare i casi di chi ha commesso crimini. "Assicuriamo alla comunità internazionale che siamo impegnati in questi colloqui", ha detto Swaka, per il quale "andremo avanti fino alla fine (nei colloqui)". "Abbiamo bisogno di fermare le ostilità per il nostro popolo in fuga in varie parti del Paese", ha aggiunto Swaka. Un elogio ed un ringraziamento sono stati espressi sia da Barnaba che Swaka nei confronti della Comunità di Sant'Egidio, capace, secondo il leader Ssoma, di imbastire una interlocuzione che si è rivelata "obiettiva e fruttuosa". Tra i punti che le parti affronteranno a novembre, infine, ci sarà la strategia di ripresa economica da adottare per risollevare un Paese duramente colpito dalla crisi. (Res)