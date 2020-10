Ue: Parlamento propone 39 miliardi di euro nel bilancio pluriennale per i programmi principali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento ha presentato una proposta per un aumento immediato di 39 miliardi di euro delle dotazioni chiave nel bilancio a lungo termine dell'Unione europea, il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e confida che il Consiglio dell'Unione europea rimanga fedele alla promessa dei leader di uno stimolo di 390 miliardi di euro in sovvenzioni perché il sostegno ai cittadini e alle imprese è urgente. Lo ha dichiarato il presidente della commissione parlamentare per i bilanci, Johan van Overtveldt, intervenendo in merito alla questione delle cifre contraddittorie, di 90 miliardi di euro aggiuntivi, che la Presidenza del Consiglio avrebbe diffuso nel tentativo di minare l'offerta del Parlamento. "Questo mercoledì mattina abbiamo letto sulla stampa una falsa dichiarazione dell'offerta di compromesso del Parlamento europeo di ieri. Il Parlamento europeo è stato sempre completamente trasparente: nelle risoluzioni pubbliche, nei comunicati stampa e nelle lettere aperte. I nostri input costruttivi non sono stati letti o sono deliberatamente travisati. Vorrei mettere le cose in chiaro: l'offerta di compromesso del Parlamento è di 39 miliardi di euro", ha dichiarato. (segue) (Beb)