Ue: Parlamento propone 39 miliardi di euro nel bilancio pluriennale per i programmi principali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trentanove miliardi in più per aumentare i nostri programmi di punta: per realizzare il Green Deal, sostenere la transizione digitale, rafforzare le nostre capacità sanitarie comuni e le nostre reti, sostenere i nostri giovani e ricercatori, affrontare insieme la migrazione, la sicurezza e le sfide esterne e difendere la nostra creazione culturale e i nostri valori", ha dettagliato. "Segna solo una modifica minima (2 per cento) al pacchetto da 1,8 trilioni di luglio, ma fa un'enorme differenza per i cittadini che beneficiano delle nostre politiche comuni, fortemente ridotte dal Consiglio", ha spiegato. "Mettiamo i dati in prospettiva: in termini reali, il massimale complessivo del Qfp per 7 anni sarebbe uguale al periodo 2014-2020 (1.083 miliardi di euro)", ha continuato. "Si tratta di un enorme passo avanti rispetto alla nostra posizione iniziale, fatta in uno spirito di compromesso in vista del raggiungimento di un accordo. (segue) (Beb)