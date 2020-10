Ue: Parlamento propone 39 miliardi di euro nel bilancio pluriennale per i programmi principali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte del Consiglio, tuttavia, non vi è ancora alcun segno di volontà di 'fare il possibile'", ha aggiunto ricordando che "poche settimane fa, un 'diplomatico' senza nome ha gonfiato l'offerta del Parlamento per presentarci come un partner irrealistico e inaffidabile. La violenza contro il Parlamento è sempre una storia molto interessante da raccontare, ma chiaramente non aiuta la nostra cooperazione in questo delicato negoziato", ha proseguito. "La nostra offerta di compromesso è di 39 miliardi di euro" e "confidiamo che il Consiglio rimarrà fedele alla promessa dei leader di uno stimolo di 390 miliardi di euro in sovvenzioni. Il sostegno ai cittadini e alle imprese è urgente e il Consiglio deve dare il via libera all'avvio del processo di ratifica per garantire che i soccorsi possano raggiungere rapidamente i più colpiti dalla crisi del Covid-19. Il Parlamento ha fatto la sua parte in questo sostegno a breve termine e continuerà a negoziare per migliorare il Qfp per rafforzare la resilienza a lungo termine", ha concluso. (Beb)