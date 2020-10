© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per attuare più velocemente le installazioni di ricarica dei veicoli elettrici, Enel X ritiene che la "strada migliore" per l'erogazione dei finanziamenti è quella "dell'accentramento presso il ministero del Trasporti" che potrebbe agire poi sulla base di regole e modalità "stabilite dai Comuni". Lo ha spiegato Federico Galeno, responsabile della mobilità elettrica in Italia di Enel X. (Rin)