Speciale scuola: Ripa (Open Fiber), crediamo molto nel collegamento del settore con le aziende

- Come Open Fiber crediamo molto nel collegamento tra aziende e scuola, e nella necessità di far sì che le imprese mettano a disposizione forme di academy in modo da formare i lavoratori. Così Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber, intervenuta a “Una bussola per orientarsi. Un timore per navigare verso un nuovo mondo”, evento di semestre di presidenza del Consorzio Elis. “Sentiamo la responsabilità di accelerare la digitalizzazione del paese e la creazione di un’infrastruttura che consenta a tutti di essere interconnessi con una struttura unica che chiuda il divario digitale: stiamo lavorando giorno e notte per raggiungere questo obiettivo e connettere tutti nel minor tempo possibile, compatibilmente con la qualità del servizio”, ha detto, sottolineando quanto sia fondamentale il tema delle competenze. “L’infrastruttura è un abilitatore che va sfruttato con risorse che siano in grado di tirare fuori il meglio dalle nuove tecnologie: per fare ciò dobbiamo anche stimolare la sensibilizzazione delle persone, e per questo crediamo nella academy e nei role model per dimostrare ai ragazzi che gli unici limiti sono quelli che poniamo a noi stessi”, ha continuato, ribadendo la necessità di far entrare gli studenti nelle aziende perché capiscano i loro obiettivi e il loro percorso. (Ems)