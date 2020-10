Speciale scuola: Conte, no condizioni per ritorno didattica a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono i presupposti per ipotizzare un ritorno alla didattica a distanza". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a palazzo Chigi. La scuola, ha aggiunto, deve essere "un asset privilegiato da tutelare e continueremo a farlo". Però dalle verifiche fatte "le condizioni di sicurezza si stanno rivelando efficaci" e dunque "non si crea generalmente nessun focolaio di diffusione del contagio" negli istituti. Ma "dobbiamo stare attenti a tutto quello che gira intorno alla scuola", ha aggiunto. (Rin)