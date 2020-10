Speciale scuola: parte l'iniziativa "A tutta vita" per sensibilizzare gli adolescenti sui sani stili di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'iniziativa per sensibilizzare i ragazzi nelle scuole sull'importanza delle buone abitudini alimentari e sui sani stili di vita. Si chiama "A tutta Vita" ed è il progetto educativo ideato da Medtronic, azienda leader di dispositivi medici, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e l'Università degli Studi di Milano per sensibilizzare i giovani su quanto il benessere psicofisico sia strettamente collegato alle abitudini alimentari e comportamentali e per promuovere corretti stili di vita volti a migliorare la salute, ridurre patologie croniche e dipendenze, contribuendo così al raggiungimento di una comunità sempre più sana, attiva e responsabile. Corretta alimentazione, passione, talento, empatia, sport, sono solo alcuni dei temi ricorrenti della campagna per promuovere il progetto che partirà il prossimo 13 Ottobre, rivolta agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado, dai 13 ai 16 anni. "A tutta Vita" si basa sul ruolo fondamentale della scuola e della famiglia nello sviluppo di una nuova cultura della salute e una nuova educazione al benessere come diritto e anche dovere. Il progetto prevede inoltre un torneo interscolastico online, una sfida a quiz virtuale tra i partecipanti. La classe vincitrice riceverà un premio costituito da materiale tecnologico per la scuola. Per sollecitare la curiosità dei ragazzi e renderli più consapevoli e responsabili, nella scelta dei propri stili di vita e nell'adozione di sani comportamenti alimentari, si è scelto di utilizzare un linguaggio semplice e immediato e uno strumento virtuale, vale a dire una piattaforma, dove sarà possibile scaricare un kit educativo multimediale dinamico e versatile. Uno strumento che potrà essere utilizzato sia a scuola con gli insegnanti sia a casa grazie all'e-book creato come supporto per le famiglie. (Com)