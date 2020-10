Speciale scuola: Fioramonti, docenti tornino ad essere figure di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al giorno d’oggi il docente non è più visto come un ruolo di riferimento, ma è invece una figura estremamente produttiva nel formare le persone e creare capitale umano. Così Lorenzo Fioramonti, deputato ed ex ministro dell’Istruzione, intervenuto a “Una bussola per orientarsi. Un timore per navigare verso un nuovo mondo”, evento di semestre di presidenza del Consorzio Elis. “Dobbiamo pensare che la scuola fa e disfa le persone, e che i docenti sono spesso le condizioni che permettono alle persone di arrivare a svolgere determinati ruoli all’interno della società: se riflettessimo su tutto questo faremmo un grande favore alla scuola che da anni vive una situazione di grande difficoltà”, ha detto, sottolineando la necessità di individuare nuovi modelli produttivi che prendano in considerazione questi aspetti. “Le aziende possono imparare dalle scuole, che rappresentano un sistema complesso il cui obiettivo è creare un benessere diffuso che non può essere colto in maniera semplificata: bisogna riconoscere che il modello che ha funzionato finora non funziona più”, ha concluso. (Ems)