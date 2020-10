Speciale scuola: oltre cento Ad di aziende italiane insieme ad Elis per la scuola e la società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre cento amministratori delegati di grandi imprese italiane aderenti al Consorzio Elis (63 in presenza e 40 da remoto) si sono incontrati a Roma per tracciare insieme la rotta per la rinascita del paese partendo dalla scuola, dall’impresa e dal lavoro, accogliendo l’invito di Stefano Donnarumma (Terna) e Marco Sesana (Generali Italia e Global Business Lines Generali). Stando al relativo comunicato stampa, il Consorzio – che lavora sui temi dell’educazione e dell’innovazione sociale, con particolare attenzione all’integrazione tra mondo della scuola e dell’impresa – ha riunito una community di amministratori delegati di molte tra le principali aziende italiane per tracciare una rotta per il rinnovamento della scuola e della società. Azioni concrete, prosegue la nota, per sostenere la scuola nel suo processo di trasformazione della didattica partendo dalle esperienze raccolte nel Libro bianco per la scuola (sviluppato durante il semestre di presidenza a guida di Donnarumma) e dalla Bussola per la rinascita (scritta dai Ceo durante il semestre di presidenza Generali Italia), un documento che promuove comportamenti sia individuali sia da portare nelle aziende e nelle istituzioni per prendersi carico della comunità. (Com)