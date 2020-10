© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha affermato che "dovremmo prendere esempio dalle scuole. A scuola ci sono regole, distanziamento, gel, mascherine. Nella giornata di uno studente è il momento più sicuro". Nel corso della registrazione di "DiMartedì" in onda ieri sera su La7, la ministra ha aggiunto: "Ho chiesto i test rapidi per le scuole, non possiamo bloccare una classe per un raffreddore". (Rin)