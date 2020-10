Speciale scuola: tavolo sul trasporto pubblico, scontro governo-Regioni anche su scuola e locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del trasporto pubblico è "una situazione critica". Lo ha confermato in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ammettendo come "al di là dei tanti sforzi fatti ci sono momenti in cui è inevitabile che si verifichino affollamenti, dobbiamo evitarli". In sostanza, alla luce anche dell'aumento dei contagi, il sistema del tetto all'80 per cento su treni e bus non funziona. La verifica è attesa per oggi al tavolo convocato dal ministro delle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, con le associazioni rappresentative delle aziende del Trasporto pubblico locale, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di Upi, per un aggiornamento del monitoraggio dei flussi e per analizzare alcune situazioni problematiche. Il pressing è partito direttamente dalle Regioni, che vorrebbero più soldi, mezzi e magari orari scaglionati per gli ingressi a scuola. Sul tema, sempre i governatori, avevano proposto al governo di introdurre nel nuovo Dpcm la didattica a distanza per le ultimi classe delle superiori proprio per non gravare troppo sul trasporto pubblico locale. (Rin)