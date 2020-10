Roma: De Priamo-Schiuma (Fd'I), su territorio Municipio V è allarme legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova indagine sugli abusi edilizi segue quella sui permessi di soggiorno che favorivano l'immigrazione clandestina: entrambe vedono coinvolti tecnici e politici del palazzo. Tutto ciò, unito alla criminalità legata allo spaccio di droga, che sembra allargarsi dal Pigneto a Centocelle, ultimamente teatro di gravi attentati vandalici, pone una seria riflessione sulla questione della legalità sul territorio del Municipio V che non si può far finta di non vedere". Lo dichiarano in una nota Andrea De Priamo e Fabio Sabbatani Schiuma, capigruppo di Fratelli d'Italia rispettivamente in Assemblea Capitolina e nel Municipio V. "Non bastavano - aggiungono - il degradante e nocivo fenomeno dei roghi tossici, l'abusivismo commerciale e soprattutto quello dei campi nomadi e delle moschee, i gravissimi atti criminali del rogo di Centocelle o dell'omicidio della giovane cinese o gli svariati stupri, a dipingere un quadro drammatico di completo abbandono e di una grave latitanza della tanto sbandierata legalità. Per non parlare -concludono - della ormai contraddetta questione morale".(Rer)