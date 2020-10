Polonia-Ungheria: posizione congiunta su questione fondi europei e Stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del legame tra fondi Ue e l'applicazione delle norme sullo Stato di diritto, la presidente della Camera dei deputati polacca Elzbieta Witek ha presentato la posizione congiunta di Polonia e Ungheria. "La Polonia e l'Ungheria non concordano sul fatto che le questioni relative al finanziamento dei paesi dal bilancio dell'Unione europea debbano dipendere dalla questione dello Stato di diritto", ha affermato la presidente Witek dopo aver incontrato a Breslavia il presidente dell'Assemblea nazionale ungherese, Laszlo Koever, in visita in Polonia. Durante il briefing con la stampa, Witek ha presentato la posizione comune di entrambi i paesi, ribadita durante l'incontro. I rappresentanti di entrambi i parlamenti hanno sottolineato che la Polonia e l'Ungheria non concordano sul fatto che le questioni finanziarie, non solo del quadro finanziario pluriennale, ma anche del cosiddetto bilancio Covid dipendono dall'applicazione delle norme sullo Stato di diritto. "A nostro avviso, ciò è completamente contrario ai trattati sull'Unione europea", ha sottolineato Witek.(Vap)