Germania: istituti economici, Pil in calo del 5,4 per cento nel 2020

- A causa della crisi del coronavirus e del blocco attuato in primavera dal governo federale al fine di contenere i contagi, nel 2020, il Pil della Germania subirà una contrazione del 5,4 per cento, cui seguirà una crescita del 4,7 per cento nel prossimo anno e del 2,7 per cento nel 2022. È quanto si apprende dalle previsioni autunnali pubblicate oggi dai principali istituti economici tedeschi. Si tratta degli istituti per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), Berlino(Diw), Halle (Iwh)ed Essen (Rwi), nonché dell'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw). Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, i dati correggono al ribasso le stime diffuse dalle medesime istituzioni ad aprile scorso. Allora, la flessione del Pil nel 2020 era prevista al 4,2 per cento, con una crescita del 5,8 per cento nel 2021.La valutazione più pessimistica si basa sulla ripresa più debole rispetto ai mesi scorsi. Una “buona parte del crollo” subito dall'economia tedesca primavera “è già stata recuperata, ma il restante processo di recupero presenta un sentiero più arduo verso la normalità”, ha affermato il direttore per l'Economia dell'Ifw, Stefan Kooths. (segue) (Geb)