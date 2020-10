Germania: istituti economici, Pil in calo del 5,4 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa è rallentata dai settori che dipendono particolarmente dai contatti sociali, come la ristorazione e il turismo, gli eventi o il trasporto aereo. Per Kooths, “questa parte dell'economia tedesca soffrirà a lungo della pandemia di coronavirus e parteciperà al processo di ripresa solo quando le misure di protezione contro le infezioni saranno in gran parte abrogate, sviluppo che non ci aspettiamo fino alla metà della prossima estate”. Inoltre, la riluttanza delle aziende a investire sta rallentando la ripresa. Intanto, il miglioramento finora sperimentato dall'economia è in gran parte dovuto alle esportazioni, crollate in modo particolarmente drastico nel corso della crisi. Tuttavia, la produzione non dovrebbe tornare ai livelli precedenti alla crisi fino alla fine del 2021. Attualmente, il dato e inferiore del 2,5 per cento rispetto a primi della pandemia. L'economia tedesca non dovrebbe tornare alla normale capacità fino alla fine del 2022. (segue) (Geb)