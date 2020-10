Germania: istituti economici, Pil in calo del 5,4 per cento nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Kooths, una volta raggiunto il punto più basso della crisi, “le conseguenze non sono affatto finite”. Nel medio termine, anche le capacità di produzione saranno probabilmente inferiori “di una buona percentuale rispetto alle stime precrisi”. 'effetto del coronavirus sul potenziale di produzione è “ancora molto incerto”, perché attualmente “è difficile prevedere quali danni a lungo termine causerà la crisi e come funzioneranno le reazioni economiche e politiche”. Intanto, la Sars-Cov2 ha colpito anche il mercato del lavoro. Nonostante il netto ricorso alla cassa integrazione, sono stimati 820 mila posti di lavoro in meno entro il primo semestre. Da allora, il numero degli occupati è aumentato leggermente. Tuttavia, il livello precedente alla crisi non sarà raggiunto fino alla metà del 2022. È probabile che il tasso di disoccupazione salga al 5,9 per cento nel 2020 e nel 2021 per poi scendere al 5,5 per cento nel 2022. Unitamente agli stabilizzatori automatici, i programmi di stimolo attuati dal governo federale hanno contribuito a mantenere stabile il reddito disponibile delle famiglie, anche nella fase acuta della crisi. Allo stesso tempo, il bilancio federale chiuderà l'anno in corso con un deficit record di 183 miliardi di euro. Per il futuro, l'andamento incerto della pandemia di coronavirus rimane “il rischio maggiore” per le previsioni. Tuttavia, se i risparmi privati aumentati notevolmente a causa della crisi, si traducessero sempre più in acquisti, i settori legati al consumo potrebbero essere più stimolati di quanto ipotizzato da Ifw, Ifo, Diw, Iwh e Rwi. (Geb)