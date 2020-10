Ue: eurodeputati commissione Salute, aumentare bilancio EU4Health a 9,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentare il bilancio per il programma EU4Health (Ue per la Salute) a 9,4 miliardi di euro. E' quanto chiedono i deputati europei della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (Envi) del Parlamento europeo che hanno adottato oggi la relazione sul programma di azione dell'Ue nel settore sanitario, il cosiddetto "programma EU4Health" con 74 voti a favore, 5 contrari e 1 astensione. I deputati vogliono aumentare il bilancio per il programma a 9,4 miliardi di euro, come originariamente proposto dalla Commissione europea, per migliorare la promozione della salute e rendere i sistemi sanitari più resilienti in tutta l'Ue. Il Parlamento ha ricordato che la pandemia di Covid 19 ha dimostrato che l'Ue ha urgente bisogno di un ambizioso programma sanitario dell'Ue per garantire che i sistemi sanitari europei possano affrontare future minacce per la salute e che questo non è possibile se il bilancio viene ridotto a 1,7 miliardi di euro come proposto dagli Stati membri. Per raggiungere gli obiettivi del programma, la relazione si propone di concentrarsi maggiormente sulla prevenzione delle malattie; ridurre le disuguaglianze di salute; digitalizzare l'assistenza sanitaria attraverso la creazione e l'applicazione del record europeo di sanità elettronica; affrontare la resistenza alla vaccinazione nell'Ue; rafforzare la lotta dell'Unione europea contro il cancro in sinergia con il piano europeo contro il cancro; prevenire e gestire malattie croniche, come le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2; intraprendere azioni più specifiche per affrontare la carenza di medicinali e fare un uso migliore degli antimicrobici, come gli antibiotici; promuovere la salute affrontando i rischi per la salute, come l'uso dannoso di alcol e tabacco. Per garantire che sia attuato in modo efficace, i deputati propongono di istituire un gruppo direttivo composto da esperti indipendenti nel campo della salute pubblica. I deputati vogliono anche aumentare la cooperazione a livello dell'Ue per migliorare la preparazione in caso di crisi sanitaria. Chiedono il rafforzamento dei mandati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema).Il Parlamento europeo dovrebbe votare su questa relazione al più tardi durante la sessione plenaria dell'11-12 novembre, dopodiché sarà pronto per avviare i negoziati con gli Stati membri in modo che il programma possa essere attuato dall'inizio del 2021. (Beb)