Prosegue la guerra delle capesante, scontro a colpi di padelle fra pescherecci di Francia e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due pescherecci britannici sono stati attaccati da circa 20 imbarcazioni francesi con razzi, rocce e padelle per friggere in quello che è stato definito l’ennesimo episodio della “guerra delle capesante”. Le navi Girl Macey e la Golden Promise sono state prese di mira ieri notte nel Canale della Manica dopo essere state circondate da barche francesi. Gli equipaggi francesi ostili hanno persino gettato del carburante contro la Girl Macey prima di sparare un razzo contro la nave, hanno detto fonti delle due navi britanniche citate dal quotidiano “The Times”. Le tensioni fra i pescatori dei due paesi sono aumentate a causa delle differenze nelle restrizioni di pesca tra il Regno Unito e la Francia. Ai pescatori francesi è vietato pescare le capesante tra il 15 maggio e il primo ottobre e chiedono che le stesse regole imposte agli inglesi, cui invece è concessa quest’attività per tutto l’anno. I pescatori britannici affermano che i francesi cercano di accaparrarsi gli stock migliori possibili e cercando di mantenere le barche del Regno Unito fuori da alcune aree attraverso atti di intimidazioni e violenza.I primi scontri fra i pescatori di Inghilterra e Francia sono scoppiati nell’agosto del 2018 quando 35 imbarcazioni provenienti dalla Normandia hanno circondato cinque navi britanniche che pescavano capesante: in quell’occasione il tafferuglio è stato molto violento, con barche speronate oltre al lancio di pazzi e pietre. I colloqui per porre fine alla cosiddetta guerra delle capesante tra pescatori britannici e francesi sono falliti nel settembre successivo, quando i rappresentanti di entrambi i paesi hanno concluso un accordo preliminare a Londra ma non sono riusciti poi a finalizzarlo a Parigi. Ai pescatori britannici con barche di lunghezza inferiore a 15 metri era stato promesso un risarcimento in cambio della promessa di evitare la pesca di capesante nella baia della Senna, ma le controparti francesi hanno abbandonato i colloqui, affermando che l'accordo era sproporzionatamente a favore degli inglesi. Tale scontro avviene mentre la questione delle quantità di pescato viene accesamente dibattuta sul tavolo negoziale per un accordo commerciale post Brexit tra Ue e Regno Unito, e viene ritenuta uno dei principali ostacoli (insieme al tema degli aiuti di Stato) per il raggiungimento di un'intesa. (Rel)