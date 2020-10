Lombardia: Bolognini, da Regione 6 milioni per sostenere nidi e servizi prima infanzia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I 54 milioni del fondo sociale regionale - prosegue Bolognini - rappresentano risorse consolidate con le quali Regione Lombardia finanzia le unità di offerta sociali, servizi e interventi attivi sul territorio. Con le risorse del fondo, Regione Lombardia sostiene servizi come gli asili nido e gli altri servizi per la prima infanzia, l'assistenza domiciliare a minori, l'affido di minori a una comunità o a una famiglia, i centri ricreativi diurni e i centri di aggregazione giovanile. Parte del fondo regionale è finalizzato anche a sostenere gli interventi a favore delle persone con disabilità e degli anziani, attraverso servizi di assistenza domiciliare, centri socioeducativi, comunità alloggio disabili, servizi di formazione all'autonomia, centri diurni per anziani, alloggi protetti per anziani e comunità di alloggio sociale per anziani". Dall'analisi dei dati di rendicontazione del fondo sociale regionale 2019 si è rilevato che il servizio di assistenza domiciliare rivolto alle persone anziane e alle persone con disabilità è il servizio maggiormente finanziato dagli ambiti territoriali con il 21,1 per cento del fondo, pari a circa 9,9 milioni di euro. I contributi destinati da parte dei comuni al pagamento delle rette per l'accoglienza dei propri minori nelle comunità residenziali sono la seconda voce finanziata dal Fondo per il 20,9 per cento, con 9,8 milioni di euro, mentre i servizi rivolti alla prima infanzia (asili nido, micronidi e centri prima infanzia) vengono finanziati con 8,2 milioni di euro, pari a circa il 17,6 per cento del fondo.