Lombardia: Bolognini, da Regione 6 milioni per sostenere nidi e servizi prima infanzia (3)

- Regione Lombardia inoltre cofinanzia, tra gli altri, interventi finalizzati al sostegno delle famiglie con minori in difficoltà con 3,8 milioni di euro, servizi di assistenza domiciliare a minori con circa 4,4 milioni, centri socioeducativi con 2,5 milioni di euro e comunità alloggio per persone con disabilità con 1,8 milioni di euro. "Mi preme inoltre ringraziare - conclude Bolognini - le organizzazioni sindacali e Anci Lombardia per la collaborazione e per il clima positivo di interlocuzione che si è instaurato e che ha portato all'espressione di parere positivo della delibera. Ritengo essenziale proseguire nell'azione di confronto costante tra istituzioni e stakeholder su questi temi, che impattano sul benessere dei cittadini, soprattutto in un periodo di oggettive difficoltà economiche dovute al Covid. Il sostegno ai servizi territoriali e, nello specifico di questa delibera, il contributo concreto ai servizi per l'infanzia, rappresentano un ulteriore tassello nel quadro complessivo degli interventi di contrasto al Covid. Per questo credo che Regione Lombardia abbia fatto un passo davvero importante nel sostenere, con 6 milioni di risorse a fondo perduto, gli asili nido e i servizi per la prima infanzia, cercando con questo di favorire la ripresa dell'intero sistema di offerta regionale verso la normalità". (com)