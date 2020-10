© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'iniziativa del I municipio nel dedicare il giardino di piazza Guglielmo Pepe a Willy Monteiro Duarte. La violenza non deve prevalere. I valori di Willy siano da esempio per i giovani e per tutti i cittadini". Lo scrive in un tweet il capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. (Rer)