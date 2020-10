Covid: Moderna riceve conferma Ema, vaccino idoneo per chiedere autorizzazione a messa in commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moderna ha ricevuto la conferma scritta dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) che mRNA-1273, il vaccino sperimentale dell'azienda contro il Covid, è idoneo per la presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione europea, secondo la procedura centralizzata dell'Agenzia. È quanto riferisce un comunicato stampa, secondo cui conferma dell'idoneità a presentare la domanda sottolinea l'impegno di Moderna a rendere disponibile il suo vaccino nell'Ue. La rolling submission includerà i dati Cmc, preclinici e clinici generati finora con il programma mRNA-1273 e ciò include i risultati positivi di uno studio preclinico di sperimentazione virale e l'analisi provvisoria positiva dello studio di fase 1 su mRNA-1273 in adulti sani (età 18-55 anni) e adulti più anziani (età 56-70 e 71+) pubblicato sul “New England Journal of Medicine”. In Europa, l'azienda sta lavorando con i suoi partner strategici, la svizzera Lonza e la spagnola Rovi, per la produzione e l'infialamento. Si tratta di una filiera dedicata a sostenere le richieste dell'Europa e dei Paesi al di fuori degli Stati Uniti che stipulano accordi di acquisto con Moderna. A venerdì 9 ottobre, lo studio di Fase 3 Cove per mRNA-1273 ha circa 28.618 partecipanti, con più di 22.194 soggetti che hanno già ricevuto la seconda vaccinazione. (segue) (Com)