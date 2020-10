Covid: Moderna riceve conferma Ema, vaccino idoneo per chiedere autorizzazione a messa in commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo segue l'annuncio di ieri dell'inizio della rolling submission a Health Canada. "Siamo soddisfatti delle proficue interazioni con le autorità regolatorie europee a livello nazionale e a livello Ema portate avanti fino a oggi e apprezziamo la loro preziosa guida e la loro fiducia in Moderna per la presentazione della domanda di autorizzazione in commercio per l'approvazione in Europa del nostro vaccino sperimentale per il Covid-19, mRNA-1273. I partner europei, gli investitori e i cittadini hanno sostenuto Moderna fin dalla sua nascita e hanno svolto un ruolo importante nel suo sviluppo", ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. "Siamo impegnati a sviluppare un vaccino sicuro ed efficace seguendo le indicazioni delle agenzie di regolamentazione e proseguiremo il nostro dialogo continuo con l'Ema. Moderna sta aumentando la sua capacità produttiva globale per essere in grado di erogare circa 500 milioni di dosi all'anno e possibilmente, a partire dal 2021, fino a un miliardo di dosi all'anno", ha annunciato Bancel. (Com)