Mobilità: Galeno (Enel X), serve modifica Codice strada per segnaletica stalli ricarica auto elettriche

- Enel X auspica una "modifica del Codice della strada" in merito alla segnaletica orizzontale e verticale delle strutture di ricarica per le auto elettriche che preveda, sul modello di altri Paesi europei, l'identificazione dello "stallo dedicato a vetture elettriche in ricarica". Lo ha spiegato Federico Galeno, responsabile della mobilità elettrica in Italia di Enel X nel corso dell'audizione presso la commissione Finanze della Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica. (Rin)