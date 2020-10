Germania: coronavirus, tra nuove norme anticontagio anche abbassamento soglia critica sui casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbassamento della soglia critica dei contagi da coronavirus da 50 a 35 casi ogni 100 mila abitanti in sette giorni, ampliamento dell'obbligo di indossare la maschera di protezione, anticipo del coprifuoco per ristoranti e bar, ulteriori limiti ad assembramenti, feste ed eventi. Sono queste le nuove norme anticontagio che la Germania potrebbe adottare per contenere la diffusione del coronavirus, in costante aumento nel paese. È quanto riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, che afferma di aver visionato la bozza di risoluzione per la riunione che la cancelliera tedesca Angela Merkel terrà oggi con i primi ministri dei Laender. L'incontro è dedicato a valutare la situazione della pandemia in Germania e le misure di contrasto da attuare. Secondo il documento, in futuro l'adozione di misure anticontagio più severe dovrebbe scattare su scala federale a 35 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. “Dove le persone si incontrano in numero maggiore o più a lungo”, dovrebbe essere introdotto l'obbligo “supplementare” di indossare la mascherina di protezione. Dovrebbe entrare in vigore anche un coprifuoco generale per ristoranti, bar e club, attualmente già attuato da alcuni Laender dalle 23 alle 6. Il nuovo orario non è ancora stato stabilito. Tuttavia, il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Baviera, ha proposto di anticipare il coprifuoco alle 22. (segue) (Geb)