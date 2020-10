Germania: coronavirus, tra nuove norme anticontagio anche abbassamento soglia critica sui casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal raggiungimento dei 35 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti in sette giorni, diventerà vincolante un limite al numero di partecipanti agli eventi pubblici. La misura dovrebbe valere anche per feste private e incontri in famiglia o tra amici. Il numero non è stato ancora concordato. Nessuna decisione è prevedibile per il momento sul controverso divieto di alloggio per chi viaggia all'interno del territorio tedesco. Già adottata da diversi Laender, la misura dispone che chi proviene dalle zone a rischio non possa essere ospitato nelle strutture ricettive come hotel, pensioni e ristoranti a meno che non disponga di un test per la Sars-Cov2 con esito negativo, effettuato non più di 48 ore prima dell'arrivo. Una zona è considerata a rischio se vi sono stati registrati più di 50 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. Intanto, tutti i cittadini sono chiamati a “evitare inutili viaggi” all'interno della Germania nei prossimi mesi, da e verso zone a rischio. (segue) (Geb)