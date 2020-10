Germania: coronavirus, tra nuove norme anticontagio anche abbassamento soglia critica sui casi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza che verrà discussa da Merkel con i capi di governo degli Stati dovrebbe prevedere anche il miglioramento degli aiuti per i settori dell'economia particolarmente colpiti dalla crisi del coronavirus. Le restrizioni pianificate in considerazione del crescente numero di contagi comporterebbero per alcuni comparti limiti significativi alla loro attività nei prossimi mesi. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il governo federale intende “prorogare le misure di aiuto alle imprese e migliorare le condizioni per i settori economici maggiormente interessati”. Non è ancora noto quando dovrebbero entrare in vigore le nuove restrizioni anticontagio. (Geb)