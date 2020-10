Aerospazio: Airbus porterà sulla Terra i primi campioni di Marte per conto dell'Esa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia spaziale europea (Esa) ha assegnato ad Airbus il contratto per l'Earth Return Orbiter (Ero), che per la prima volta riporterà campioni di Marte sulla Terra nell'ambito della campagna Mars Sample Return. Lo riferisce la stessa Airbus con un comunicato. Mars Sample Return (Msr) è la campagna congiunta tra Esa e Nasa che rappresenta un nuovo passo avanti nell'esplorazione del Pianeta Rosso. Progettati e prodotti da Airbus, l'Ero e il Sample Fetch Rover (Sfr) sono i due principali elementi europei della campagna Msr. Un braccio robotico, chiamato Sta (Sample Transfer Arm), che trasferirà i campioni dal rover al Mars Ascent Vehicle (Mav), è il terzo contributo europeo alla campagna Msr. Il contratto Ero ha un valore di 491 milioni di euro. Durante la sua missione quinquennale, la navicella raggiungerà Marte, fungerà da ponte per le comunicazione delle missioni di superficie e effettuerà un rendez-vous con campioni orbitanti, che riporterà sani e salvi sulla Terra. Prima del loro lancio dalla superficie di Marte a bordo del MAV, questi campioni marziani saranno immagazzinati in tubi e poi raccolti dal Sample Fetch Rover, la cui fase di studio è attualmente in corso da parte di Airbus. (segue) (Com)