Aerospazio: Airbus porterà sulla Terra i primi campioni di Marte per conto dell'Esa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sviluppare l'Ero, Airbus si avvarrà della sua vasta esperienza nel rendez-vous automatico e nell'attracco, della sua decennale esperienza nella navigazione ottica, ma anche sulle tecnologie impiegate con successo per l'Atv (Automatic Transfer Vehicle) e i recenti sviluppi in Juice, la prima missione europea su Giove. La navicella da sei tonnellate, alta sei metri, dotata di pannelli solari con una superficie di 144 mq e un'apertura alare di oltre 40 m (tra le più grandi mai costruite) sarà lanciata nel 2026 a bordo di Ariane 6 e impiegherà circa un anno per raggiungere Marte. La navicella utilizzerà un sistema di propulsione ibrido ottimizzato, che combina la propulsione elettrica per le fasi di crociera e decelerazione e la propulsione chimica per l'inserimento nell'orbita marziana. All'arrivo, sarà responsabile delle comunicazioni con il rover Perseverance della Nasa e la missione Sample Retrieval Lander (Srl), altri due elementi essenziali della campagna Msr. (segue) (Com)