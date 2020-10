Aerospazio: Airbus porterà sulla Terra i primi campioni di Marte per conto dell'Esa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda parte della sua missione, a più di 50 milioni di chilometri dal centro di controllo a terra, l'Ero dovrà rilevare, mettere in sicurezza e catturare un oggetto delle dimensioni di un pallone da basket, chiamato Orbiting Sample (Os), che ospiterà i tubi raccolti dal Sfr. Una volta recuperato, l'Os sarà sigillato ermeticamente in un sistema di contenimento secondario e collocato nell'Earth Entry Vehicle (Eev), che funge da terzo sistema di contenimento per assicurare che i preziosi campioni arrivino integri sulla Terra per fornire quanti più dati scientifici possibili. Ci vorrà quindi un altro anno prima che Ero completi il suo viaggio di ritorno sulla Terra. L'Eev verrà inviato a un sito di atterraggio predefinito su una traiettoria precisa, quindi l'Ero si posizionerà in un'orbita stabile attorno al Sole. (segue) (Com)