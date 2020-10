Aerospazio: Airbus porterà sulla Terra i primi campioni di Marte per conto dell'Esa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'atterraggio, i campioni verranno trasferiti in apposite strutture dove verranno posti in quarantena. Una volta aperte le provette, verranno effettuate le prime misurazioni per creare un catalogo dettagliato che consentirà agli specialisti di studiare in modo mirato alcuni aspetti dei campioni. In qualità di prime contractor per la missione Ero, Airbus svilupperà la navicella a Tolosa ed eseguirà l'analisi della missione a Stevenage. Anche Thales Alenia Space a Torino avrà un ruolo importante, assemblando la navicella, sviluppando il sistema di comunicazione e fornendo l'Orbit Insertion Module. La missione di abilitazione dei motori ionici Rit-2X sarà fornita da ArianeGroup. (Com)