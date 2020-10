Brasile: coronavirus, governo proroga per altri due mesi misure anti-licenziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del ministero dell'Economia fino ad oggi 9,7 milioni di lavoratori hanno raggiunto un accordo con la propria impresa e subìto un taglio delle ore o una sospensione del contratto. In tutto 1,4 milioni di aziende si sono avvalse di questo strumento. Il settore in cui il ricorso agli accordi è stato più rilevante è quello dei servizi, seguito da commercio e industria. Molto inferiore il ricorso nel settore delle costruzioni e dell'agricoltura. In caso di sospensione del contratto il lavoratore ha diritto a richiedere il sussidio di disoccupazione e in caso di riduzione degli orari al pagamento di una integrazione. Inoltre non sono possibili riduzioni del salario minimo e nessun lavoratore, anche con riduzione del 50 per cento delle ore di lavoro, potrà essere retribuito con un valore inferiore al salario minimo. Il governo, riferisce il ministero dell'Economia, ha già stanziato 28,5 miliardi di real (4,4 miliardi di euro) per integrare i salari interessati da tagli. Il budget massimo fissato dal governo per la misura è di 51,6 miliardi di real (8 miliardi di euro). (segue) (Brb)