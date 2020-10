Turismo: assessore Lazio, Regione al Ttg di Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio partecipa alla 57° edizione del Ttg di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. "Il Lazio - dichiara Giovanna Pugliese, assessora regionale al Turismo e pari ppportunità - si presenta al Salone di Riminifiera, nel primo evento fieristico internazionale in presenza in un anno evidentemente caratterizzato dalla pandemia, con uno stand di oltre 200 mq e incontri B2B in agenda per i numerosi operatori coinvolti. Il programma degli eventi, coordinato dall'Agenzia regionale del turismo e dall'assessorato al Turismo e pari opportunità della Regione Lazio, prevede un'offerta ricca ed articolata di appuntamenti per tutte e tre le giornate della manifestazione, in calendario dal 14 al 16 ottobre". (segue) (Com)